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Великобритания прокомментировала высылку своих дипломатов из России
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Великобритания прокомментировала высылку своих дипломатов из России 

РИА Новости 12 часов назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. БРИТАНИЯ ОЖИДАЛА ПОДОБНЫЙ ОТВЕТ НА СВОИ ДЕЙСТВИЯ СО СТОРОНЫ РФ, ПРИОРИТЕТ СЕЙЧАС — ПОМОЧЬ ВЫСЫЛАЕМЫМ ИЗ РОССИИ ДИПЛОМАТАМ, ЗАЯВИЛИ В ФОРИН-ОФИСЕ
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