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КПРФ планирует провести акции по всей стране после выборов президента
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КПРФ планирует провести акции по всей стране после выборов президента 

РИА Новости 20 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. КПРФ планирует проведение акций по всей стране после выборов президента РФ с 19 по 22 марта, сообщил РИА Новости главный референт аппарата фракции КПРФ в Госдуме Владимир Савин.
"Все регионы подали заявку. Кто на митинг, кто на пикет с 19 по 21 марта", — сказал Савин.
Он уточнил, что в Москве ожидается проведение акции на Суворовской и Пушкинской площадях 19 марта.
По словам Савина, в ходе московских акций ожидается выступление Павла Грудинина и Геннадия Зюганова.
По словам организаторов, целью проведения акций является выражение позиции избирателей по итогам выборов.
Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.
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