КПРФ планирует провести акции по всей стране после выборов президента

"Все регионы подали заявку. Кто на митинг, кто на пикет с 19 по 21 марта", — сказал Савин.

Он уточнил, что в Москве ожидается проведение акции на Суворовской и Пушкинской площадях 19 марта.

По словам организаторов, целью проведения акций является выражение позиции избирателей по итогам выборов.