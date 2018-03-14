Лавров: РФ жестко и по всем каналам предостерегла США от удара по Дамаску

МОСКВА , 14 марта. / ТАСС /. Москва жестко и по всем каналам предостерегла Вашингтон от удара по Дамаску со стороны возглавляемой США коалиции.

"Мы жестко предостерегли вчера США по всем каналам. Надеюсь, эти безответственные планы не будут реализованы", — сказал Лавров.

Планы США У российской стороны нет оснований сомневаться в намерении Вашингтона закрепиться в Сирии надолго, если не навсегда, и способствовать развалу этой арабской республики, сказал Лавров.

"Обсуждали сегодня среди прочих аспектов сирийской проблематики действия США, прежде всего, на восточном берегу Евфрата и на всем протяжении восточной части САР, где американцы действительно создают военные базы. Убежден, что нет оснований сомневаться в намерении, по крайней мере, некоторых представителей руководства США закрепиться там надолго, если не навсегда, и способствовать развалу САР", — сказал российский министр.