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Тест «Чемпионата». Угадай футболиста 90-х по команде
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Тест «Чемпионата». Угадай футболиста 90-х по команде 

Чемпионат.com 20 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Вторая часть ностальгического теста. Угадай футболиста по 3 командам, за которые он играл.
Этот тест можно пройти, перейдя по данной ссылке.
Первая часть
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