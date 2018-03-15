Тест «Чемпионата». Угадай футболиста 90-х по команде

Вторая часть ностальгического теста. Угадай футболиста по 3 командам, за которые он играл.

Этот тест можно пройти, перейдя по данной ссылке.

Первая часть

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