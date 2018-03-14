Лавров рассказал о предостережении США со стороны РФ

Глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопрос корреспондента RT, заявил, что Москва по всем каналам жёстко предостерегла Вашингтон от безответственных действий в Сирии.
«Я убеждён, что нет оснований сомневаться в намерениях по крайней мере у некоторых представителей руководства Соединённых Штатов закрепиться в Сирии надолго, если не навсегда, и способствовать развалу САР», — сказал Лавров в ходе совместной пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.
Он подчеркнул, что Вашингтон готовит провокации с применением химоружия в Восточной Гуте и под этим предлогом планирует применить силу.
«Мы жёстко предостерегли вчера Соединённые Штаты по всем каналам. Надеюсь, эти безответственные планы не будут реализованы, но в любом случае они говорят о том, что линия на создание предлогов для свержения режима остаётся в США на повестке дня», — добавил Лавров.
Ранее в МИД России заявили, что воинственные и безответственные заявления США об угрозе военного удара по Сирии вызывают возмущение и крайнюю обеспокоенность.