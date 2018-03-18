В Центральной России открылись избирательные участки 

В пяти регионах России в 07:00 мск открылись избирательные участки. Голосование на выборах президента стартовало в Самарской, Саратовской, Ульяновской, Астраханской областях и республике Удмуртия.
Выборы 18 марта пройдут во всех 85 субъектах страны, и завершатся в Калининградской области в 21:00 мск. Первыми открылись участки в Камчатском крае и Чукотском автономном округе — там граждане начали опускать бюллетени в урны в 23:00 мск 17 марта.
Свыше 80 миллионов избирателей страны смогут проголосовать на 43 271 участке, оборудованном системами видеонаблюдения и трансляции изображения в интернет. Наблюдать за избирательным процессом в режиме онлайн можно на сайте «Наш выбор».
В президентских выборах участвуют восемь кандидатов: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).