В Центральной России открылись избирательные участки

В пяти регионах России в 07:00 мск открылись избирательные участки. Голосование на выборах президента стартовало в Самарской, Саратовской, Ульяновской, Астраханской областях и республике Удмуртия

Свыше 80 миллионов избирателей страны смогут проголосовать на 43 271 участке, оборудованном системами видеонаблюдения и трансляции изображения в интернет. Наблюдать за избирательным процессом в режиме онлайн можно на сайте «Наш выбор».