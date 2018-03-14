В МИД РФ рассказали об истинных целях США в Афганистане

Спецпредставитель президента России и директор второго департамента Азии Замир Кабулов рассказал, что у российской стороны и стран-соседей Афганистана есть вопросы насчет истинных целей и сроков нахождения американских представителей в регионе, передает РИА "Новости".
По его словам, силовое давление США на вооруженную оппозицию является продолжением предыдущей политики, которая привела к эскалации вооруженного конфликта.
"У нас и соседних с Афганистаном стран имеются вопросы относительно сроков, параметров и истинных целей дальнейшего военного пребывания США в ИРА. Отсутствие транспарентности и учета интересов соседних государств вызывает серьезное недовольство и ведет к утрате доверия к действиям этой страны в регионе", — заявил Кабулов.
Он также сообщил, что американская сторона стремится оказать давление на соседние страны и таких региональных конкурентов, как Россию, Иран и Китай.
Ранее сообщалось, что США подтвердили перевод войск из Ирака в Афганистан.