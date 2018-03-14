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Постпред РФ при ЕС не ждёт «повышенной мягкости» от Помпео
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Постпред России при ЕС не ждёт «повышенной мягкости» от Помпео на посту госсекретаря США 

RT на русском 14 марта 2018
Фото: Reuters
Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что не ждёт мягкости от Майка Помпео, который займёт пост госсекретаря США. Об этом он сказал в интервью телеканалу Euronews.
«У меня нет оснований ожидать повышенной мягкости в подходе его (Рекса Тиллерсона, — RT.) преемника», — сказал он.
Также Чижов заявил, что «всё-таки убежден, что Тиллерсон потерял место госсекретаря не из-за эпизода» с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.
Ранее Тиллерсон заявил, что отравление Скрипаля «явно идёт из России».
После этого в посольстве России в США отметили, что у британских и американских властей нет ни одного доказательства причастности Москвы к отравлению Скрипаля.
13 марта президент США Дональд Трамп заявил, что Помпео заменит Тиллерсона на посту госсекретаря.
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