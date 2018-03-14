Постпред РФ при ЕС не ждёт «повышенной мягкости» от Помпео

Постпред России при ЕС не ждёт «повышенной мягкости» от Помпео на посту госсекретаря США

Ранее Тиллерсон заявил, что отравление Скрипаля «явно идёт из России».

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