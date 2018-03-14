Постпред РФ при ЕС не ждёт «повышенной мягкости» от Помпео

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что не ждёт мягкости от Майка Помпео, который займёт пост госсекретаря США. Об этом он сказал в интервью телеканалу Euronews.
«У меня нет оснований ожидать повышенной мягкости в подходе его (Рекса Тиллерсона, — RT.) преемника», — сказал он.
Также Чижов заявил, что «всё-таки убежден, что Тиллерсон потерял место госсекретаря не из-за эпизода» с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.
Ранее Тиллерсон заявил, что отравление Скрипаля «явно идёт из России».
После этого в посольстве России в США отметили, что у британских и американских властей нет ни одного доказательства причастности Москвы к отравлению Скрипаля.
13 марта президент США Дональд Трамп заявил, что Помпео заменит Тиллерсона на посту госсекретаря.