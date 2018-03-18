Треть жителей Сахалина и Хабаровского края проголосовали к полудню

На выборах президента РФ к полудню проголосовали около трети жителей Сахалина и Хабаровского края

На 12.00 (05.00 мск) в Хабаровском крае проголосовали 31,07% избирателей. В 2012 году было 22,45% проголосовавших. На 12.00 (05.00 мск) в Еврейской АО в голосовании приняли участие 37,22 тысячи человек, или 29,09% избирателей (21,29% в 2012 году).

К 12.00 (4.00 мск) явка на избирательных участках в Сахалинской области достигла 31,59%, в 2012 году эта цифра составляла 20,44% избирателей.

На 10.00 местного времени (04.00 мск) явка по Приамурью составила 11,62%. В 2012 году на выборах президента на это время явка была 8,36%. На Колыме на 12.00 местного времени (04.00 мск) явка составила 27,56%. В 2012 году —18,57%.

Якутии за два первых часа голосования участие в выборах приняли 11,44% избирателей, кроме того, 2,72% жителей отдаленных районов проголосовали досрочно. В 2012 году на выборах президента к этому часу проголосовали около 8% избирателей.

В Приморье явка на 12.00 (05.00 мск) составила 25,88%. На выборах президента в 2012 году к этому времени в регионе проголосовало 21,52% избирателей.

Необычные гости и избиратели

На выборы дальневосточники приходят с детьми. Многодетная мать Светлана Кришталь рассказала, что, проголосовав на выборах, их семья получила огромный заряд позитива.

"Ощущение соучастия, единения со всей страной непередаваемое. Несколько дней назад наша семилетняя дочь увидела по телевизору рекламу о выборах и предложила сходить на избирательный участок. Проголосовали всей семьей. Мне, как маме, совсем небезразлично, каким будет будущее страны и моих детей", — отметила жительница Приморья.

На Камчатке проголосовал мастер киокушинкай Годерзи Капанадзе. Серебряный призер чемпионата мира, чемпион России пришел на свой избирательный участок в доме творчества "Юность" в Петропавловске-Камчатском

"Для нас, спортсменов, чувство патриотизма — это та сила, которая всегда ведет вперед. Сегодня я увидел, что у нашего народа тоже все в порядке с патриотизмом — нескончаемый поток людей, очереди к урнам для голосования, улыбки, дружелюбные лица вокруг! Это значит, страна хочет и может идти вперед, и впереди у нас еще много побед!" — сказал Капанадзе.

"Мне было очень интересно, как у вас устроен этот процесс, и я пришел сюда, чтобы увидеть все своими глазами. Я удивлен, что выборы у вас — это праздник. Здесь идет торговля, люди идут на участок целыми семьями, с маленькими детьми. Среди голосующих — люди разных национальностей. Удивили меня и прозрачные урны для бюллетеней. Это говорит об открытости выборов", — отметил один из делегатов, директор центра просвещения Республики Кореи на Сахалине Ким Джу Хван.

Власти голосуют

В Приморье также проголосовали многие представители властей. Так, глава городского округа Большой Камень Александр Андрюхин и депутат Государственной Думы Алексей Корниенко проголосовали на избирательном участке в Большом Камне, где находится ДК "Звезда".

Губернатор Еврейской АО Александр Левинталь уже отдал свой голос за кандидата в президенты РФ, он проголосовал в Биробиджане

"Очень хороший сегодня день, настоящая весна. Вижу, у людей весеннее настроение, они действительно идут голосовать как на праздник. Думаю, это на самом деле так. Потому что сегодня мы выбираем наше будущее", — сказал Левинталь.