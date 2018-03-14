Явлинский предложил новую нацидею России

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Явлинский предложил сделать уважение национальной идеей России 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Кандидат в президенты РФ от партии "Яблоко" Григорий Явлинский предложил уважение в качестве национальной идеи России.
Завершающие дебаты на Первом канале состоялись в среду. Участникам предлагалось высказать свое мнение о национальной идее России.
"Национальная идея — это уважение. Нам нужно идти по тому пути, который принесет уважение, человеческое достоинство, свободу, жизнь без страха, творчество и равные возможности. Это и есть наш путь, это и есть Русский мир на самом деле", — сказал Явлинский.
Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").
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