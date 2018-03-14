Явлинский предложил новую нацидею России

Явлинский предложил сделать уважение национальной идеей России

Завершающие дебаты на Первом канале состоялись в среду. Участникам предлагалось высказать свое мнение о национальной идее России.

"Национальная идея — это уважение. Нам нужно идти по тому пути, который принесет уважение, человеческое достоинство, свободу, жизнь без страха, творчество и равные возможности. Это и есть наш путь, это и есть Русский мир на самом деле", — сказал Явлинский.