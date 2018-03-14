Яровая назвала самое опасное оружие в мире

Яровая рассказала о том, какое оружие опаснее ядерного

«Сегодня гораздо более опасное оружие — не ядерное, не какое-то другое, а информационное. И то, что в отношении России запущена такая машина информационной атаки, это говорит о том, что фактически речь идет об оружии массового поражения», — сказала Яровая, комментируя обвинения в причастности Москвы к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.

Ранее сообщалось, что бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия после отравления находятся в критическом состоянии. По данным СМИ, они впали в кому. Скотланд-Ярд квалифицировал произошедшее как покушение на убийство.

Скрипаль получил убежище в Великобритании в 2010 году. Несколькими годами ранее он был осужден в России за шпионаж в пользу этой страны.