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Генсек НАТО поддержал позицию Лондона в деле по Скрипалю
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Генсек НАТО поддержал позицию Лондона в отношении России 

РИА Новости 14 марта 2018
Фото: © AP Photo / Efrem Lukatsky
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в беседе с главой британского МИД Борисом Джонсоном высказал поддержку линии Соединенного Королевства в отношении России, говорится в сообщении МИД.
В понедельник премьер Тереза Мэй заявила, что к отравлению работавшего на британские спецслужбы экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии "с высокой степенью вероятности" причастно российское государство. Мэй дала России срок до вечера вторника на предоставление подробных объяснений, в противном случае пообещав ввести в отношении РФ "более серьезные меры", чем раньше. В среду состоится заседание британского совета по нацбезопасности по "делу Скрипаля", после чего Мэй изложит в парламенте планируемые меры в отношении России.
"Поговорив с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, глава МИД подчеркнул важность единства стран НАТО в противостоянии угрозе, которую представляет собой Россия не только для Великобритании, но и для наших союзников по НАТО", — говорится в сообщении.
"Он (Джонсон) был рад тому, что генсек НАТО выразил поддержку и солидарность, и согласился с тем, что единство НАТО первостепенно важно, как это было в случаях противостояния другим существующим угрозам партнерам по НАТО, в том числе в Восточной Европе, где британские войска базируются вместе с военными из других стран", — значится в документе.
Собеседники сошлись на том, что "действия России неоднократно угрожали безопасности партнеров по НАТО".
Джонсон также поговорил с главами МИД Франции и Германии, которые тоже высказали поддержку британской позиции.
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