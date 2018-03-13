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Глава АФРИКОМ рассказал, что РФ отговаривает страны Африки от сотрудничества с США
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Глава АФРИКОМ рассказал, что РФ отговаривает страны Африки от сотрудничества с США 

ТАСС 13 марта 2018
ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. Россия пытается убедить страны Африки, что США не являются для них «хорошим партнером». С таким утверждением выступил во вторник глава Африканского командования ВС США (АФРИКОМ) генерал Томас Валдхаузер.
"Россия заинтересована в продаже своего оружия странам Африки, потому что Запад туда не поставлял никаких вооружений примерно с середины 2000-х годов. Поэтому они [Россия] пытаются открыть для себя там рынки, показывая в то же время, что США не являются для африканских стран хорошим партнером и не желают работать с этими странами", — сказал он, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США. Трансляция слушаний велась на сайте комитета.
Генерал полагает, что Россия, помимо продажи своего оружия, также «заинтересована в обмене развединформацией с различными странами Африки и в энергетическом партнерстве с ними».
По утверждению Валдхаузера, его «больше всего тревожит, какие шаги россияне предпринимают в северной части континента — в Египте, Ливии, Тунисе и Алжире». «Эта часть Африки омывается Средиземным морем, которое расположено на южном фланге НАТО, — пояснил он. — У них [России] там есть интересы, в частности в Ливии».
Россия, по мнению генерала, «поддерживает обе стороны» в конфликте в Ливии, и «на это надо как-то реагировать».
Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил 19 февраля убеждение, что скорейшее урегулирование ливийского кризиса поможет решению проблем Сахаро-Сахельского региона. Россия поддерживает соответствующие шаги, которые предпринимаются по линии специального представителя генерального секретаря ООН, а также региональными странами, подчеркнул он. «Будем продолжать содействие странам региона в укреплении их антитеррористического потенциала», — добавил Лавров.
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