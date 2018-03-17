Глава ЦИК ответила автору первой жалобы на выборах

Руководитель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова рассказала о первой жалобе, поступившей из Краснодарского края. Ее автор требует отменить результаты выборов президента России, сообщила газета «Известия».
По словам Памфиловой, жалоба пришла из Краснодарского края, где выборы еще не начались, поясняет издание.
Глава ЦИК выразила благодарность человеку, направившему документ в ЦИК, за его активную гражданскую позицию.
Напомним, что сообщить о нарушениях в ходе выборов может любой желающий. Для этого можно воспользоваться популярными мессенджерами.