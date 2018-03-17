Глава ЦИК ответила автору первой жалобы на выборах

Памфилова поблагодарила автора первой жалобы на результаты выборов

По словам Памфиловой, жалоба пришла из Краснодарского края, где выборы еще не начались, поясняет издание.

Глава ЦИК выразила благодарность человеку, направившему документ в ЦИК, за его активную гражданскую позицию.

Напомним, что сообщить о нарушениях в ходе выборов может любой желающий. Для этого можно воспользоваться популярными мессенджерами.