Памфилова посмеялась над «севшим в лужу» Навальным

ЦИК: Навальный «сел в лужу» с заявлениями о лазейке для повторного голосования

Проголосовать более одного раза, используя возможность прикрепиться к избирательному участку не по месту регистрации, как о этом сообщил блогер Алексей Навальный , невозможно. Об этом сообщила во вторник председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Она заметила, что "Алексей Навальный каждый день что-то выявляет", иногда "приврет что-нибудь".

"Сегодня он очевидно сел в большую лужу. Недавно встречалась с нашими наблюдателями, все посмеялись над ним, это полная глупость", — сказала Памфилова.

Она пояснила, что человек может подать заявление о прикреплении к другому участку "сколько угодно раз". "Квиточек, который он получит, там четко написано, что принимает система ГАС "Выборы" и обрабатывает только первое заявление", — подчеркнула глава ЦИК

Ранее блогер Алексей Навальный сообщил, что один из сотрудников его штаба смог оформить три заявления для голосования не по месту регистрации, а по месту пребывания.

12 марта завершился прием заявлений о голосовании по месту пребывания в любом территориальном или участковом избиркоме вне зависимости от места регистрации, а также в МФЦ и на портале госуслуг. В территориальных комиссиях, МФЦ и на сайте госуслуг заявления можно было подать с 31 января, с 25 февраля к приему присоединились и участковые комиссии. По словам Памфиловой, такой возможностью воспользовались более 5 млн человек.

С 13 марта до 14:00 17 марта заявление можно будет подать только в участковой комиссии по месту регистрации. Такое заявление будет защищено специальной маркой. С ним избиратель 18 марта придет на выбранный заранее участок, там часть марки переместят с заявления в список избирателей напротив фамилии голосующего, чтобы исключить возможность проголосовать повторно.