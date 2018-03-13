Захарова пригрозила всем британским СМИ в РФ

Ни одно британское СМИ не будет работать в России, если власти Соединённого Королевства закроют RT. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Сразу вам могу сказать — ни одно британское средство массовой информации в нашей стране работать не будет, если они закроют RT», — сказала Захарова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия-1».
Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о «высокой вероятности» причастности России к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль. После этого несколько британских парламентариев призвали правительство ввести ограничительные меры в отношении телеканала RT в Великобритании.