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Захарова пригрозила всем британским СМИ в РФ
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Захарова: ни одно британское СМИ не будет работать в России в случае закрытия RT Лондоном 

RT на русском 33 минуты назад
Ни одно британское СМИ не будет работать в России, если власти Соединённого Королевства закроют RT. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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«Сразу вам могу сказать — ни одно британское средство массовой информации в нашей стране работать не будет, если они закроют RT», — сказала Захарова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия-1».
Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о «высокой вероятности» причастности России к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль. После этого несколько британских парламентариев призвали правительство ввести ограничительные меры в отношении телеканала RT в Великобритании.
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