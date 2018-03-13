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Собчак поссорилась с одним из ближайших соратников
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Собчак поссорилась с одним из ближайших соратников 

Деловая газета «Взгляд» 13 марта 2018
Фото: РИА Новости
Из избирательного штаба кандидата в президенты Ксении Собчак ушел журналист Антон Красовский, причиной стал конфликт между ними, заявили четыре источника.
Три источника сообщили, что Красовский был уволен самой телеведущей.
«1 марта он покинул все штабные чаты», — отметил он из них.
Это случилось именно в тот день, когда произошел скандал на дебатах — тогда Собчак в ответ на оскорбления плеснула водой в лидера ЛДПР Владимира Жириновского, сообщает РБК.
Еще один источник, близкий к штабу, заявил, что Красовский ушел самостоятельно — это его личное решение.
Источник в окружении кандидата в президенты подтвердил, что Красовский уже не занимается кампанией, хотя формального увольнения не было — он вообще не был официально оформленным сотрудником штаба.
Утверждается, что рабочие конфликты по вопросам предвыборной кампании между ними происходили и раньше. Во время последнего конфликта они вновь разошлись во мнениях, что привело к уходу Красовского. Причина ссоры не называется.
«Я не могу ни сам уволиться, ни стать жертвой увольнения, поскольку меня никто не нанимал. Я просто сторонник и друг. Я точно остаюсь сторонником и, надеюсь, другом Ксении Анатольевны. Я был и остаюсь ее доверенным лицом и ее избирателем», — заявил сам Красовский, которого называли одним из ключевых сотрудников штаба Собчак.
Выборы президента пройдут уже в это воскресенье 18 марта. На пост президента претендуют действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), а также Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).
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