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Ляшко рассказал о тайной встрече Порошенко с Помпео в Киеве
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Ляшко рассказал о тайной встрече Порошенко с Помпео в Киеве 

Газета.Ru 13 марта 2018
Фото: Газета.Ru
Лидер украинской «Радикальной партии», депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что президент страны Петр Порошенко на минувшей неделе тайно встречался с главой ЦРУ Майком Помпео в ходе его визита на Украину, сообщает РИА «Новости».
"По моей информации, на прошлой неделе директор ЦРУ Помпео был с визитом на Украине и тайно встречался с президентом Порошенко", — заявил Ляшко в эфире украинского телевидения.
Депутат выразил надежду, что стороны обсудили помимо «коррупционных схем действующей власти» вопросы национальной безопасности.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил об отставке главы Госдепа Рекса Тиллерсона и назначении на эту должность главы ЦРУ Майка Помпео.
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