Ляшко рассказал о тайной встрече Порошенко с Помпео в Киеве

"По моей информации, на прошлой неделе директор ЦРУ Помпео был с визитом на Украине и тайно встречался с президентом Порошенко", — заявил Ляшко в эфире украинского телевидения.

Депутат выразил надежду, что стороны обсудили помимо «коррупционных схем действующей власти» вопросы национальной безопасности.