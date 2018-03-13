Путин назвал беду России

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Коррупция — беда не только Дагестана, но и других регионов, заявил Путин 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТАСС
Коррупция серьезно тормозит развитие России, это беда не только Дагестана, но и других российских регионов, заявил президент Владимир Путин.
"С этим сталкиваются регионы на востоке, западе, севере, юге России. Есть такая проблема в стране. И Дагестан эта проблема тоже не обошла стороной", — сказал Путин на совещании по социально-экономическому развитию региона в эфире телеканала "Россия 1".
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По словам главы государства, в республике есть все возможности, чтобы выйти на новый уровень развития.
"Ключевые задачи — повышение уровня реальных доходов и заработных плат граждан, создание новых рабочих мест, модернизация инфраструктуры и социальной сферы", — заявил он.
В Дагестане, одном из самых бедных регионов России, с февраля работает специальная комиссия силовиков из Москвы. За это время в регионе за коррупцию была задержана верхушка правительства — уже бывшие премьер-министр, два его зама и министр образования, а также мэр, главный архитектор Махачкалы и глава Дербентского района.
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