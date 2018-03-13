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Сурайкин пообещал всем желающим бесплатное место в любом вузе России
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Сурайкин пообещал всем желающим бесплатное место в любом вузе России 

Мир24 13 марта 2018
Бесплатное высшее образование для всех пообещал кандидат на пост главы государства от партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин, передает «МИР 24».
Политик приехал в Московский институт инженеров транспорта, выпускником которого он является, и заявил, что система образования заслуживает на порядок больше денег.
«Возврат к социалистической системе нам позволит на порядок увеличить финансирование сферы образования, добиться того, чтобы под каждого молодого человека, который хочет учиться, было бесплатное место в любом вузе России», — заявил во время общения политик.
Выборы президента России пройдут 18 марта.
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