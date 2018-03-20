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Меркель попросила Россию доказать непричастность к отравлению Скрипаля
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Меркель попросила Россию доказать непричастность к отравлению Скрипаля 

Газета.Ru 18 часов назад
Фото: Газета.Ru
Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала Россию доказать, что страна не имеет отношения к отравлению Скрипаля. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Мы считаем, что есть серьезная информация о том, что Россия имеет к этому отношение, и Россия сейчас должна показать, что это не так", — сказала Меркель.
Меркель сказала об этом во время визита в Варшаву 19 марта. Польские власти в свою очередь заявили, что они выступают за решительный ответ со стороны всего Европейского союза.
Ранее сообщалось, что Меркель поздравила Путина с победой на выборах.
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