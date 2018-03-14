Песков ответил на вопрос о планах Путина на 19 марта 

В понедельник, 19 марта у президента России Владимира Путина будет обычный рабочий день, планы будут анонсированы позднее. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Да, у президента есть рабочие планы на 19 марта, я их пока не буду анонсировать. Это будет обычный рабочий день», — сказал он, отвечая на вопрос о том, какие планы у президента на 19 марта.
Ранее в Кремле заявили, что Путин приедет в Крым в среду, 14 марта. Планируется, что глава государства посетит строящийся Крымский мост.
Выборы президента России пройдут 18 марта.