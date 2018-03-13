МИД заявил решительный протест послу Великобритании

"Тринадцатого марта в МИД России был вызван посол Великобритании в Москве Лори Бристоу. Первым заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Владимиром Титовым был заявлен решительный протест в связи с выдвинутыми британскими властями огульными обвинениями России в причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии", — говорится в сообщении МИД РФ.

В ведомстве также заявили, что действия британских властей носят откровенно провокационный характер, Россия не причастна к инциденту в Солсбери 4 марта.

"Подчеркнуто, что Москва не будет отвечать на ультиматум Лондона до тех пор, пока российской стороне не будут предоставлены образцы химического вещества, на которое ссылается британское следствие, и пока Великобритания не начнет действовать в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия, предполагающей совместное расследование случившегося, к чему мы были готовы", — добавили в МИД РФ.

"Без этого все заявления Лондона являются бессмысленными. В данной ситуации исходим из того, что инцидент является очередной нечистоплотной попыткой британских властей дискредитировать Россию", — подчеркнули в ведомстве.

Вызов британского посла произошел на фоне обострения отношений между Лондоном и Москвой в связи с отравлением в британском городе Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. В 2006 году он был осужден в России за работу на британскую разведку МИ6. Впоследствии РФ обменяла его в числе других шпионов на высланных из США граждан, подозреваемых в разведке в пользу России. После этого бывший офицер ГРУ получил убежище в Великобритании.

Четвертого марта Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британской стороны, они был отравлены нервно-паралитическим веществом.