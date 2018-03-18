Крым впервые в истории выбирает президента РФ

Крым впервые в истории выбирает президента России

Жители Крыма Севастополя впервые в истории проголосуют на выборах президента России. Местные избиркомы заявили о создании всех необходимых условий для свободного волеизъявления.

Исторический выбор

"Значение этих выборов велико. Во-первых, это первые выборы президента России на территории Крыма. Во-вторых, все наши недруги будут обязательно сравнивать итоги референдума 2014 года с итогами выборов. Именно потому каждый крымчанин должен понять, что своей явкой на выборы мы демонстрируем приверженность тем идеям, которые вели нас в 2014 году на референдум. Этот аспект крымских выборов очень важен", — сказал РИА Новости глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе

Он подчеркнул, что выборы президента России в Крыму будут иметь международный резонанс, так как западные страны уже говорят о нелегитимности предстоящего волеизъявления крымчан.

"Надо продемонстрировать им, что все эти политические провокации не действуют на крымчан. Украина пошла еще дальше, начала говорить о какие-то санкциях и уголовных делах, начала пугать людей, причем простых людей, не только организаторов выборов. Надо понимать, что за этими пустыми словами ничего не стоит", — заявил Иоффе.

"Никто не сможет наказать гражданина Российской Федерации за то, что он выполняет свой конституционный долг и пользуется своим конституционным правом. Наоборот, надо всем этим наши оппонентам, а зачастую и врагам, показать пример сплоченности и приверженности тем идеям и целям, которые заложены в этих выборах", — добавил он.

Готовность №1 В Крыму голосование организовано на 1206 избирательных участках, среди которых 42 — временных. Видеонаблюдением охвачены 27 территориальных и 494 участковых избирательных комиссий.

Созданы также два специальных участка для голосования: один в районе строительства моста через Керченский пролив, второй — в зале нового терминала аэропорта "Симферополь". Последний, по мнению главы крымского избиркома Михаила Малышева, достоин попасть в книгу рекордов Гиннесса, так как более крупного места для голосования в мире не было.

США, За ходом выборов в Крыму будут следить десятки международных наблюдателей, представляющих в том числе страны Евросоюза Венесуэлы , Украины, Афганистана Израиля , а также 3,6 тысячи общественных наблюдателей.

"Все избирательные комиссии готовы к выполнению своих функций, проведена широкомасштабная работа по информированию избирателей, подготовлены помещения для голосования", — сообщили в избиркоме.

Италии, В Севастополе выборы пройдут на 182 избирательных участках, сформированных в четырех районах города. Среди международных наблюдателей — граждане Дании , Британии, Испании Германии , Израиля, Швеции , Украины и Кипра

Власти города считают предстоящие выборы знаковыми.

"Сложно переоценить важность этого события, потому что это уже жирная точка в полной интеграции Крыма и Севастополя в правовое пространство России. Мы будем впервые участвовать в выборах первого лица страны, и для нас это очень важно. Это тоже достижение того референдума, который прошел в 2014 году. Очень надеюсь, что севастопольцы придут на выборы как на тот референдум — всем миром", — сказал РИА Новости вице-спикер заксобрания города Александр Кулагин

В Крыму зарегистрированы 1,48 миллиона избирателей, в Севастополе — 311 тысяч.

Заведомое отрицание

Выборы на территории Крыма еще не состоялись, а представители западных стран уже отказались признавать их результаты.

С подобным заявлением, в частности, выступила верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини . Кроме того, Украина направила генеральному секретарю ООН , председателю Совбеза и делегациям всех стран-членов официальные письма о незаконности этих выборов.

Президент Украины Петр Порошенко пригрозил организаторам выборов в Крыму санкциями, а украинская прокуратура возбудила уголовные дела, в том числе по статьям "государственная измена" и "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".

В крымском избиркоме заявили, что не придают подобным угрозам значения, и заверили, что они никак не повлияют на проведение выборов на полуострове — крымчане, как граждане России, смогут воспользоваться своим конституционным правом и выбрать президента своей страны.