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Собчак назвала главную проблему российской культуры
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Собчак назвала главную проблему российской культуры 

РИА Новости 13 марта 2018
Фото: РИА Новости
Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак считает, что главной проблемой культуры в РФ является цензура, и что население имеет право на нецензурируемое искусство.
"Главная проблема, которую я сегодня вижу в культуре, это цензура. Это то, что государство считает, что (на) те деньги, которые выделяются на культуру, оно может делать государственный запрос. Это не так, это наши деньги, эти деньги — налогоплательщиков, за эти деньги мы имеем право смотреть нецензурируемое искусство", — сказала Собчак в ходе дебатов на "России 1".
Ранее в министерстве культуры опровергали обвинения в цензурировании, заявляя, что "цензура и запреты — это не стиль работы ведомства". А глава министерства Владимир Мединский напоминал, что цензура напрямую запрещена Конституцией РФ.
"Мы должны бороться с тем, что сегодня политзаключенными становятся люди, которые искусством занимаются. Свободу (режиссеру) Кириллу Серебренникову, свободу (украиснкому режиссеру Олегу) Сенцову, (экс-директору "Гоголь-центра" Алексею) Малобродскому и свободу (гендиректору "Седьмой студии" Юрию) Итину", — добавила она.
Украинский режиссер Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Серебренников, Итин и Малобродский проходят по делу о хищении госсредств в "Седьмой студии".
Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.
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