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В МИД с иронией отреагировали на смену госсекретаря США
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В МИД с иронией отреагировали на смену госсекретаря США 

ТВ Центр 13 марта 2018
Фото: МИД РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на смену госсекретаря США. Об этом сообщает "Интерфакс".
"Россию еще не начали обвинять в вашингтонских кадровых перестановках?", — сказала Захарова.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил об отставке Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря страны. Американский лидер заявил, что должность главы Госдепартамента займет директор ЦРУ Майк Помпео. В свою очередь, разведку возглавит Джина Хаспел, став первой женщиной на этом посту.
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