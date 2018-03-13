В МИД с иронией отреагировали на смену госсекретаря США 

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на смену госсекретаря США. Об этом сообщает "Интерфакс".
"Россию еще не начали обвинять в вашингтонских кадровых перестановках?", — сказала Захарова.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил об отставке Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря страны. Американский лидер заявил, что должность главы Госдепартамента займет директор ЦРУ Майк Помпео. В свою очередь, разведку возглавит Джина Хаспел, став первой женщиной на этом посту.