Матвиенко назвала Скрипаля «сбитым летчиком»

Матвиенко усомнилась в необходимости преследования «сбитого летчика» Скрипаля

Спикер Совфеда подчеркнула, что Великобритания должна «тщательно, взвешенно и кропотливо» расследовать это преступление, а также другие «странные смерти» российских граждан, произошедшие в этой стране.

«И разговаривать языком ультиматума, что происходит сейчас, тоже невозможно», — заключила она.

Ранее стало известно, что посол Великобритании в России Лори Бристоу был вызван в российский МИД . В то же время, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров сообщил, что Москва запросила доступ к материалам дела Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Министр указал, что Лондон должен был обратиться к России за разъяснениями, «прежде чем ставить ультиматумы».