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Матвиенко назвала Скрипаля «сбитым летчиком»
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Матвиенко усомнилась в необходимости преследования «сбитого летчика» Скрипаля 

Lenta.ru 13 марта 2018
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля «сбитым летчиком», преследовать которого России нет никакого смысла. Ее слова во вторник, 13 марта, передает РИА Новости.
«Хочется задаться вопросом — а зачем России это нужно (отравление Скрипаля — прим. «Ленты.ру»)? Речь идет о человеке, который ни для кого не представляет уже интереса, как говорят в народе — о «сбитом летчике», пожилом человеке, из которого все уже, что можно было, выжато спецслужбами Великобритании», — сказала Матвиенко.
Спикер Совфеда подчеркнула, что Великобритания должна «тщательно, взвешенно и кропотливо» расследовать это преступление, а также другие «странные смерти» российских граждан, произошедшие в этой стране.
«И разговаривать языком ультиматума, что происходит сейчас, тоже невозможно», — заключила она.
Ранее стало известно, что посол Великобритании в России Лори Бристоу был вызван в российский МИД. В то же время, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров сообщил, что Москва запросила доступ к материалам дела Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Министр указал, что Лондон должен был обратиться к России за разъяснениями, «прежде чем ставить ультиматумы».
Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания на скамейке в сквере в Солсбери вечером 4 марта. Их госпитализировали, в настоящее время они находятся в коме. Всего от отравления пострадал 21 человек. Премьер Британии Тереза Мэй заявила, что Скрипаль и его дочь были отравлены веществом «Новичок», якобы разработанным в Советском Союзе.
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