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Крым отказался от помощи Собчак
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В Крыму прокомментировали желание Собчак приехать с гуманитарной миссией 

RT на русском 47 минут назад
Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский заявил, что жители полуострова не нуждаются в гуманитарной миссии кандидата в президенты Ксении Собчак.
«Гуманитарная миссия, наверное, требуется самой заявительнице, а никак не республике Крым, которая интенсивно развивается и по уровню социального самочувствия населения, по уровню развития и темпов развития на сегодня находится в лидерах на территории Российской Федерации», — цитирует РИА Новости Полонского.
Ранее Собчак в ходе дебатов заявила, что хотела бы поехать в Крым с гуманитарной миссией.
6 марта Собчак сообщила, что направила в украинское посольство обращение с просьбой дать ей разрешение въехать в Крым.
В МИД Украины назвали данную ситуацию «политической шизофренией».
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