Крым отказался от помощи Собчак

В Крыму прокомментировали желание Собчак приехать с гуманитарной миссией

«Гуманитарная миссия, наверное, требуется самой заявительнице, а никак не республике Крым, которая интенсивно развивается и по уровню социального самочувствия населения, по уровню развития и темпов развития на сегодня находится в лидерах на территории Российской Федерации», — цитирует РИА Новости Полонского.

Ранее Собчак в ходе дебатов заявила, что хотела бы поехать в Крым с гуманитарной миссией.

6 марта Собчак сообщила, что направила в украинское посольство обращение с просьбой дать ей разрешение въехать в Крым.