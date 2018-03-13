Крым отказался от помощи Собчак

Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский заявил, что жители полуострова не нуждаются в гуманитарной миссии кандидата в президенты Ксении Собчак.
«Гуманитарная миссия, наверное, требуется самой заявительнице, а никак не республике Крым, которая интенсивно развивается и по уровню социального самочувствия населения, по уровню развития и темпов развития на сегодня находится в лидерах на территории Российской Федерации», — цитирует РИА Новости Полонского.
Ранее Собчак в ходе дебатов заявила, что хотела бы поехать в Крым с гуманитарной миссией.
6 марта Собчак сообщила, что направила в украинское посольство обращение с просьбой дать ей разрешение въехать в Крым.
В МИД Украины назвали данную ситуацию «политической шизофренией».