Бойкотирующих выборы припугнули Анжелой

Telegram-канал «Беспощадный пиарщик» опубликовал вирусный ролик кировской студии, призывающий к участию в выборах.

«Когда кто-то выбирает за тебя, это может привести к неожиданным последствиям… Таким, как Анжела», — сообщает голос за кадром. Сначала в кадре появляются двое молодых мужчин. Они обсуждают подругу, которую «выбрала» для одного из них девушка другого. После этого раздается звонок, парни открывают дверь и видят привлекательную девушку по имени Екатерина. Затем она представляет молодым людям свой «выбор» — немного менее привлекательную Анжелу.

В конце диктор призвал россиян прийти на президентские выборы и сделать самостоятельный выбор.

В середине февраля в интернете появился видеоролик, призывавший проголосовать за президента, в котором 52-летний главный герой решается на это лишь после того, как видит во сне, что был призван в армию, его сын-школьник просит четыре миллиона «на охрану», а на кухне обнаруживается «гей на передержке».

Также ранее в Сети был распространен ролик, в котором девушка отказала парню в сексе, так как он не проголосовал, а героиней другого видео стала беременная женщина, которая торопила таксиста криками, а в конце оказывалось, что спешила она не в роддом, а на избирательный участок.

Выборы президента России 2018 года состоятся в ближайшее воскресенье.