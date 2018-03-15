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Савченко обратилась с просьбой к Путину
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Савченко обратилась с просьбой к Путину 

Парламентская газета 6 часов назад
Фото: RU.WIKIPEDIA.ORG
Депутат Верховной Рады Надежда Савченко обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой обменять ее на всех пленных украинцев.
«Я попросила его отпустить всех украинцев. Если цена — мой обмен, то я согласна. Если бы мне предложили волю в России — это была бы для меня смерть. Я соглашусь на обмен, отсидеть свои 22 года в России, если взамен выпустят всех украинских пленных», — рассказала она в интервью изданию «Страна.UA».
Савченко была ранее осуждена в РФ по делу об убийстве российских журналистов в Донбассе, но затем помилована указом президента России Владимира Путина.
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