Экс-глава ФСБ рассказал о неписанном кодексе по шпионам

Бывший директор ФСБ рассказал о неписанном кодексе разведок о выданных шпионах

Николай Ковалев. «Понятно, что это не положишь на бумагу, но существуют действительно такие устные договоренности, неписаные законы, которым следуют практически все разведки мира», — рассказал он. — В частности, семья разведчика неприкосновенна, потому что если начать действовать через жену, через детей, это процесс станет необратимым, он может превратиться фактически в кровную месть». Практически все спецслужбы мира следуют неписаному кодексу о неприкосновенности обмененных шпионов. Об этом агентству ТАСС рассказал бывший директор ФСБ , депутат Госдумы

«12 лет назад он был осужден, 12 лет нужно было России ждать, и, наконец, дождались и перед выборами президента взяли и сами себе нагадили. В данном случае логика просто отсутствует», — резюмировал он. По его словам, то же самое касается и обмененных агентов. «Никто никогда их не трогал, ведь при обмене оценивается потенциальная опасность от действий этого человека. В результате анализа пришли к выводу, что Скрипаль не представляет угрозы для России. С учетом этого он был выдан и обменен», — пояснил Ковалев.

12 марта премьер Британии Тереза Мэй заявила, что Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом из группы боевых газов под названием «Новичок», якобы разработанным в Советском Союзе. Она потребовала от Москвы предоставить все материалы Организации по запрещению химического оружия , в противном случае политик пригрозила приравнять ситуацию «к незаконному применению силы российским государством против Соединенного Королевства».

Вечером 4 марта 66-летнего Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания на скамейке в сквере в Солсбери. Они отравились нервно-паралитическим веществом и впали в кому, находясь в больнице. Всего от отравления пострадал 21 человек, включая сержанта полиции Ника Бейли, который первым прибыл на место происшествия.