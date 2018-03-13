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Экс-глава ФСБ рассказал о неписанном кодексе по шпионам
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Бывший директор ФСБ рассказал о неписанном кодексе разведок о выданных шпионах 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Практически все спецслужбы мира следуют неписаному кодексу о неприкосновенности обмененных шпионов. Об этом агентству ТАСС рассказал бывший директор ФСБ, депутат Госдумы Николай Ковалев.
«Понятно, что это не положишь на бумагу, но существуют действительно такие устные договоренности, неписаные законы, которым следуют практически все разведки мира», — рассказал он. — В частности, семья разведчика неприкосновенна, потому что если начать действовать через жену, через детей, это процесс станет необратимым, он может превратиться фактически в кровную месть».
По его словам, то же самое касается и обмененных агентов. «Никто никогда их не трогал, ведь при обмене оценивается потенциальная опасность от действий этого человека. В результате анализа пришли к выводу, что Скрипаль не представляет угрозы для России. С учетом этого он был выдан и обменен», — пояснил Ковалев.
«12 лет назад он был осужден, 12 лет нужно было России ждать, и, наконец, дождались и перед выборами президента взяли и сами себе нагадили. В данном случае логика просто отсутствует», — резюмировал он.
12 марта премьер Британии Тереза Мэй заявила, что Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом из группы боевых газов под названием «Новичок», якобы разработанным в Советском Союзе. Она потребовала от Москвы предоставить все материалы Организации по запрещению химического оружия, в противном случае политик пригрозила приравнять ситуацию «к незаконному применению силы российским государством против Соединенного Королевства».
Вечером 4 марта 66-летнего Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания на скамейке в сквере в Солсбери. Они отравились нервно-паралитическим веществом и впали в кому, находясь в больнице. Всего от отравления пострадал 21 человек, включая сержанта полиции Ника Бейли, который первым прибыл на место происшествия.
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