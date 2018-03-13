Мэй и Макрон договорились реагировать на «агрессию РФ»

Мэй и Макрон договорились совместно реагировать на «агрессию России»

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обсудила с французским президентом Эмманюэлем Макроном отравление 4 марта в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщили в понедельник вечером в офисе британского премьера.

Мэй проинформировала Макрона о последних событиях, связанных с инцидентом, а также изложила сделанный британским правительством вывод о том, что Россия якобы несет ответственность за случившееся. Президент Франции осудил отравление и выразил солидарность с Великобританией по данному вопросу.

Стороны отметили "агрессивное поведение России" и согласились, что необходимо продолжать действовать совместно с союзниками для решения этой проблемы, заключили в офисе британского премьера.

Об отравлении в Солсбери

66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия 4 марта подверглись воздействию неизвестного нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра в Солсбери. Оба сейчас находятся в больнице в критическом состоянии.

В 2004 году Скрипаль был арестован ФСБ РФ и позднее приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену. В 2010 году его передали США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже. В том же году экс-полковник ГРУ поселился в Великобритании.

Ранее в понедельник Мэй, выступая в Палате общин , заявила, что Россия с большой долей вероятности причастна к инциденту со Скрипалем и его дочерью Юлией. По ее словам, экс-полковник ГРУ и его дочь отравлены боевым нервно-паралитическим веществом такого типа, который производится в России. Мэй назвала инцидент со Скрипалем "неизбирательным и безответственным действием России против Соединенного Королевства".