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Первый президент Украины призвал снять второго с участия в минских переговорах
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Первый президент Украины призвал снять второго с участия в минских переговорах 

Lenta.ru 13 марта 2018
Фото: Lenta.ru
Первый президент Украины Леонид Кравчук считает необходимым исключить своего преемника Леонида Кучму из переговорного процесса по Донбассу в Минске. Об этом он заявил в интервью изданию «Обозреватель».
«Там не должно быть представителей, которые не имеют государственных полномочий, а только государственные поручения. При всем уважении к Леониду Даниловичу, он не является действующим президентом. Поэтому необходимо поднять уровень должностных лиц хотя бы до уровня министров иностранных дел», — пояснил он.
Кравчук также посетовал на то, что минский процесс в настоящее время не действует, и для его активации «его надо наполнить другими силами. Например, там должно быть не 3 страны, а 12 стран», — заявил Кравчук.
Комплекс мер по выполнению минских соглашений был одобрен на саммите в Минске 11-12 февраля 2015 года президентами России, Украины, Франции и канцлером Германии. Документ подписали представители России, Украины, ОБСЕ и непризнанных ДНР и ЛНР. Согласно договоренностям, воюющие стороны в Донбассе обязаны прекратить боевые действия, Киев взял на себя обязательства провести политические реформы.
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