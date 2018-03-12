Собчак поделилась планами

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Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям

Собчак намерена после выборов уехать с семьей в отпуск 

РИА Новости 12 марта 2018
Фото: РИА Новости
Кандидат в президенты России Ксения Собчак рассказала, что после выборов президента уедет в двухнедельный отпуск со своей семьёй, а потом начнет реализацию своего плана действий, который "приятно удивит".
"Я представлю публике конкретный план действий, который начну осуществлять — ну не 19 марта, потому что всё-таки, я поеду на две недели со своей семьей отдохнуть от пяти месяцев без выходных. А начиная с апреля, я… 15-го числа (марта) расскажу конкретную программу своих действий на ближайшие несколько лет, я думаю, вы будете приятно удивлены", — сказала Собчак в понедельник в эфире радио "Эхо Москвы".
Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.
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