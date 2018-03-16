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США заинтересованы в возобновлении консультаций с РФ по стратегической стабильности — Лавров
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США заинтересованы в возобновлении консультаций с РФ по стратегической стабильности — Лавров 

ТК «Звезда» 13 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Министр иностранных дел России в пятницу 16 марта дал интервью японским и вьетнамским журналистам.
США заинтересованы в возобновлении консультаций с Россией по стратегической стабильности. Соответствующее заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров во время беседы с представителями вьетнамских и японских СМИ.
«США от диалога по противоракетной обороне, собственно как и по большинству других вопросов, сейчас последовательно уклоняются. Правда, недавно они вновь подтвердили заинтересованность возобновить консультации по вопросам стратегической стабильности с Российской Федерацией», — сказал российский министр, отвечая на вопрос японского журналиста, о том как он смотрит на существование, с одной стороны, необходимости укрепления доверия в отношениях с Японией, а с другой на фактор договора между Японией с США, согласно которому США могут размещать свои базы на японской территории.
Лавров отметил, что РФ к этому готова и будет информировать «японских соседей о наших оценках того, как эти консультации с американцами развиваются». Глава МИД России подчеркнул, что Кремль не будет делать из этого каких-то секретов.
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