Названы причины завершения «российского дела» в США

Демократы рассказали о причинах завершения «российского дела»

Республиканское большинство в нижней палате конгресса США, завершив расследование о "вмешательстве" России в американские выборы, стремится защитить президента Дональда Трампа , считает ведущий демократ в комитете палаты представителей конгресса США по разведке Адам Шифф

"Это в любом случае еще одна трагическая веха для этого созыва конгресса. Она представляет собой очередную капитуляцию перед исполнительной властью. Завершая свою контролирующую роль в единственном санкционированном расследовании в нижней палате, (республиканское) большинство поставило интересы защиты президента выше интересов защиты страны", — говорится в заявлении Шиффа. Ранее конгрессмен от республиканцев Майк Конуэй, возглавлявший работу комитета, заявил, что по итогам расследования они не обнаружили свидетельств наличия сговора между избирательной кампанией Трампа и Россией. Черновой вариант доклада будет представлен демократам во вторник.

Комитеты по разведке обеих палат конгресса США ведут расследование приписываемого России вмешательства в президентские выборы в США и подозреваемого сговора Москвы с предвыборной кампанией победившего на выборах Дональда Трампа, которые опровергают в Белом доме и в Кремле.