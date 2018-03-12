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«Новые сказки»: в МИД РФ ответили Мэй
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В МИД назвали заявление Мэй по России «шоу в британском парламенте» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.
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Мэй заявила, что правительство Великобритании считает "весьма вероятным" "российский след" в деле об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юли. По ее словам, они были отравлены нервно-паралитическим веществом под названием "Новичок" разработанного Россией типа.
"Это цирковое шоу в британском парламенте. Вывод очевиден: очередная информационно-политическая кампания, основанная на провокации", — сказала она журналистам.
"Прежде, чем сочинять новые сказки, пусть кто-то в Королевстве расскажет, чем закончились предыдущие дело — про (экс-офицера ФСБ Александра) Литвиненко, (олигарха Бориса) Березовского, (бизнесмена Александра) Перепиличного и многих других, кто загадочно умер на британской земле", —добавила она.
"Гримпенская трясина продолжает хранить свои тайны", — заключила Захарова.
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