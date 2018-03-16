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Появились новые подробности в деле об отравлении Скрипаля
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Появились новые подробности в деле об отравлении Скрипаля 

Авторадио 9 часов назад
Фото: ТВ Центр
Вещество, которым был отравлен бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, находилось в чемодане его дочери. Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники в британских спецслужбах пишет The Telegraph. Как сообщает издание, отравляющим веществом мог быть пропитан предмет одежды или косметики, который должен был быть распакован только в доме Скрипаля в Солсбери. 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально обвинила Россию в попытке убийства Скрипаля. В качестве аргумента Лондон приводит утверждение, что Скрипаль и его дочь были отравлены веществом, разработанным в России. Москва отвергает все обвинения. По утверждению официального представителя МИД России Марии Захаровой, Великобритании есть что скрывать.
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