Появились новые подробности в деле об отравлении Скрипаля 

Вещество, которым был отравлен бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, находилось в чемодане его дочери. Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники в британских спецслужбах пишет The Telegraph. Как сообщает издание, отравляющим веществом мог быть пропитан предмет одежды или косметики, который должен был быть распакован только в доме Скрипаля в Солсбери. 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально обвинила Россию в попытке убийства Скрипаля. В качестве аргумента Лондон приводит утверждение, что Скрипаль и его дочь были отравлены веществом, разработанным в России. Москва отвергает все обвинения. По утверждению официального представителя МИД России Марии Захаровой, Великобритании есть что скрывать.