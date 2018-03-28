«Би-би-си»: мать Скрипаля не знает об отравлении сына

"Приоритет — оградить бабушку (мать Скрипаля), чтобы она не знала, не слышала ничего", — сказала Виктория Скрипаль. Мать отравленного в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля все еще не знает о том, что на ее сына было совершено нападение. Об этом рассказала племянница Скрипаля Виктория в интервью телеканалу BBC.

Она отметила, что у нее нет мыслей о том, кто мог стоять за нападением на бывшего полковника ГРУ. Также она подчеркнула, что поехала бы в Британию в больницу к отравленным Сергею и Юлии Скрипаль , если бы получила приглашение от британской стороны.

Ранее СМИ сообщали, что в день отравления Скрипали отключали GPS на телефонах.