Бабурин призвал защитить РФ от однополых браков

Бабурин выступил в поддержку многодетных семей

Кандидат в президенты РФ Сергей Бабурин в ходе дебатов на радио выступил в поддержку многодетности и призвал защитить Россию от западной пропаганды однополых браков.

"Мы должны рожать, сколько сможем. Только многодетные семьи могут спасти нашу цивилизацию", — добавил он.

Бабурин также раскритиковал платную медицину и платное образование, выступив против сокращения фельдшерских пунктов в селах. В свою очередь Абрамович заявил, что Сурайкин выступает за полностью бесплатное образование и здравоохранение. Демин отметил, что огромной демографической проблемой России является здоровье мужчин, а Титов предлагает создать комплексную программу по его улучшению.