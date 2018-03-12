Песков оправдался перед Путиным за «пургу»

"Мы неоднократно рассказывали, что президент — очень требовательный человек, требовательный начальник. Соответственно, это абсолютно нормальный рабочий процесс. Критика бывает иногда более напряжённая, иногда менее напряжённая", — сказал Песков.

«Это может быть только пресс-секретарь, который ничего не делает», — предположил он. По словам официального представителя Кремля, едва ли существует пресс-секретарь, которого никогда не критиковало начальство.

При этом Песков подчеркнул, что никогда не высказывает личного мнения в своих выступлениях, а лишь озвучивает позицию руководства России.

На прошлой неделе Владимир Путин дал интервью американскому каналу NBC , в котором заявил, что иногда Песков «несет пургу», которую он ему не поручал говорить.