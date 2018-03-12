Памфилова ответила на предложение об отставке

Памфилова прокомментировала призывы Жириновского к ее отставке

Ранее лидер ЛДПР и кандидат в президенты Владимир Жириновский заявил, что намерен требовать отставки Памфиловой с поста председателя ЦИК. Основное недовольство Жириновского деятельностью Центризбиркома связано с организацией дебатов на президентских выборах.