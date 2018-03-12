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Памфилова ответила на предложение об отставке
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Памфилова прокомментировала призывы Жириновского к ее отставке 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что требование лидера ЛДПР Владимира Жириновского о ее отставке вызывает у нее недоумение.
«Я считаю, что это все перевернуто с ног на голову. Формат дебатов был в их руках, проблема не в ЦИК, а в самих кандидатах, которые не смогли между собой договориться. … У меня ничего, кроме недоумения, эти заявления не вызывают», — заявила Памфилова, передает ТАСС.
Ранее лидер ЛДПР и кандидат в президенты Владимир Жириновский заявил, что намерен требовать отставки Памфиловой с поста председателя ЦИК. Основное недовольство Жириновского деятельностью Центризбиркома связано с организацией дебатов на президентских выборах.
Выборы президента пройдут 18 марта. На пост президента претендуют действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвижение), а также Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).
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