Титов поздравил Путина с победой на выборах

Бизнес-омбудсмен Борис Титов поздравил российского лидера Владимира Путина с победой на президентских выборах. Об этом сообщает ТАСС.
«Хочется поздравить Владимира Путина с этой победой», — сказал он.
По словам Титова, он не сомневался в таком результате, но не думал, что он будет настолько убедительным.
«Победа оказалась более убедительной, чем предполагалось», — добавил он.
Отмечается, что сам Титов, согласно последним данным, набрал 0,76% голосов на выборах.
Ранее стало известно, что по результатам обработки 99,94% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий (УИК) действующий президент Владимир Путин набирает 76,68% голосов.