Девять избирательных участков откроют в Эстонии в день выборов президента РФ

ТАЛЛИН , 12 марта. / ТАСС /. Девять избирательных участков будет открыто в день выборов президента РФ в Эстонии 18 марта. Об этом сообщило в понедельник посольство России в этой балтийской республике.

"В Эстонии откроются девять избирательных участков — четыре в Таллине, еще четыре в Нарве и один — в Тарту ", — говорится в сообщении.

По информации диппредставительства, с учетом пожеланий избирателей все участки в Таллине будут располагаться в историческом центре города в здании посольства России в Эстонии. В Нарве голосование традиционно пройдет в здании генконсульства, а в Тарту — в канцелярии консульского отдела посольства.

Кроме того, посольство России организует досрочное голосование 17 марта. Оно пройдет в здании посольства РФ в Таллине, генконсульства в Нарве, а также в канцелярии консульского отдела в Тарту.