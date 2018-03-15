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Бывший омский губернатор стал сенатором
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Экс-губернатор Омской области Назаров избран членом Совета Федерации 

ТАСС 15 марта 2018
Фото: Антон Новодережкин/фотохост-агентство ТАСС
Депутаты Законодательного собрания Омской области избрали сенатором бывшего губернатора региона Виктора Назарова, сообщил ТАСС в четверг руководитель пресс-центра Заксобрания региона Анатолий Секретов.
"Голосование прошло, Виктор Назаров официально избран сенатором", — рассказал собеседник агентства.
Назаров возглавлял Омскую область с 2012 года, в 2015 году он одержал победу на выборах губернатора региона, набрав 59,99% голосов избирателей. 9 октября 2017 года он ушел в отставку, временно исполняющим обязанности губернатора был назначен депутат Госдумы от "Справедливой России" Александр Бурков.
В начале февраля Назаров стал депутатом регионального Законодательного собрания. Он получил мандат Валерия Бойко, который занял пост первого заместителя председателя правительства региона. Сенатор от Омской области Сергей Попов в тот же месяц написал заявление о досрочном сложении полномочий.
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