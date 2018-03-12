Грудинин поделился рецептом дружбы с США

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Грудинин прокомментировал тему налаживания отношений между Россией и США 

RT на русском 2 часа назад
Кандидат на пост президента России Павел Грудинин рассказал RT, каким он видит процесс налаживания сотрудничества Москвы и Вашингтона.
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«Для того, чтобы улучшить любые отношения, нужно разговаривать на равных. Если с тобой не разговаривают на равных, ты начинаешь себя вести иначе по отношению к партнёру. Прежде всего США должны понять, что разговор на равных — это основа добрососедских и любых других совместных отношений. Но я считаю, что для того, чтобы с тобой говорили на равных — надо стать сильной экономической державой», — заявил он.
По мнению Грудинина, России необходимо выстраивать конкурентноспособную экономику, тогда ей будет проще наладить диалог с другими странами, включая США.
RT на русском: последние новости
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