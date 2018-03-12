Крымчан хотят обязать просить прощения у Украины

В Киеве хотят обязать жителей Крыма и Донбасса просить прощения у Украины

Бывший народный депутат Украины от Крыма Андрей Сенченко , который весной 2014 года временно исполнял обязанности замглавы администрации президента , подготовил законопроект, обязывающий жителей Крыма и Донбасса просить прощения у Киева. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

Законопроект "О прощении", по замыслу Сенченко, коснется тех, кто ведет деятельность в интересах "государства-агрессора", под которым в Киеве понимают Россию. Одна из статей документа предлагает таким "категориям" жителей Крыма и Донбасса признать свою вину, раскаяться и принести прощение за совершенные "преступления".

В качестве альтернативы уголовному наказанию Сенченко предлагает ограничивать "раскаявшихся" в гражданских правах, в частности, запрещать им работать в органах власти Украины и участвовать в выборах. Заявления о прощении должны будут рассматривать украинские суды.

Как отметил Сенченко, процедура прощения предлагается только для жителей Крыма и Донбасса, поскольку эти люди "оказались на территориях, контролируемых агрессором, без защиты государства и под массированным воздействием враждебной пропаганды". "За те же действия, совершенные в интересах агрессора на свободной территории страны, прощение быть не может", — подчеркнул автор инициативы.

Президент Украины Петр Порошенко ранее подписал закон о реинтеграции Донбасса. В документе Россия названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории — "оккупированными". МИД России называл утверждения Украины об оккупации "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, поведенного после государственного переворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.