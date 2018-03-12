Представитель Грудинина поругался с Сурайкиным из-за его поездки в Киев

"Я буквально в субботу-воскресенье был в Минске, был в Киеве, меня пустили. Мне сказали, что меня могут арестовать, но, к нашему счастью, я не был в базах и встретился со многими пророссийскими активистами. Они говорят: "Скиньте капитализм в России… и мы уничтожим там олигархический капитализм", — сказал Максим Сурайкин в ходе дебатов на Первом канале.

В этот момент его начал перебивать представитель Павла Грудинина Максим Шевченко, громко спрашивая, как Сурайкина пустили в Киев.