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Представитель Грудинина поругался с Сурайкиным
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Представитель Грудинина поругался с Сурайкиным из-за его поездки в Киев 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Кандидат в президенты РФ Максим Сурайкин и представитель Павла Грудинина Максим Шевченко в ходе предвыборных дебатов устроили перепалку из-за поездки первого в Киев.
"Я буквально в субботу-воскресенье был в Минске, был в Киеве, меня пустили. Мне сказали, что меня могут арестовать, но, к нашему счастью, я не был в базах и встретился со многими пророссийскими активистами. Они говорят: "Скиньте капитализм в России… и мы уничтожим там олигархический капитализм", — сказал Максим Сурайкин в ходе дебатов на Первом канале.
В этот момент его начал перебивать представитель Павла Грудинина Максим Шевченко, громко спрашивая, как Сурайкина пустили в Киев.
"Пока так называемые коммунисты ездят в Киев… и с кем они там в Киеве разговаривают, пусть они расскажут… Мы с интересом послушаем, о чем они в Киеве говорили, где коммунистическая партия под запретом, где коммунистов обливали смолой, расстреливали, о чем они разговаривают с либерал-фашистко-бандеровским режимом Киева", — сказал Шевченко в своем финальном выступлении.
Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").
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