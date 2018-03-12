Эксперт оценил идею Собчак отменить статью об экстремизме

"Так об этом давным-давно говорят все здравомыслящие люди. Собчак далеко не новатор в этом вопросе, она просто подхватила эту острую тему", — сказал Глушенков РИА Новости. Ранее Собчак во время предвыборных дебатов предложила отменить статью Уголовного кодекса РФ 282 "Возбуждение ненависти либо вражды".

"А очень жаль, реально статью 282 УК надо отменять", — считает Глушенков, объясняя свою позицию тем, что "под экстремизм сейчас подводят все что угодно". Эксперт считает, что в данном случае "нужно различать предвыборные лозунги, когда кандидаты могут обещать молочные реки в кисельных берегах, и реальные предложения, в том числе законодательные". Он высказал опасения, "что кроме как разговоров для привлечения внимания к своей персоне на этих выборах дальше не пойдёт".

"Очень широкая формулировка позволяет практически любые действия квалифицировать как экстремистские. И экспертизу делают сами представители органов, которые всегда готовы подвести любые нежелательные действия под эту статью. В итоге все что угодно (вплоть до лайков в соцсетях) можно при желании квалифицировать как экстремизм", — сказал Глушенков.

По его словам, получается крайне размытая статья, что недопустимо с точки зрения правовой определенности. В итоге, по мнению адвоката, эта статья стала "орудием для борьбы с любыми несогласными". "И я боюсь, что дальнейшее использование этой статьи может привести к очень негативным последствиям", — пояснил собеседник агентства.