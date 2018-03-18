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Явка на выборах показала рост
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Первые часы голосования продемонстрировали рост интереса россиян к выборам 

Деловая газета «Взгляд» 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Данные по явке на выборах президента России свидетельствуют о росте интереса россиян к голосованию по сравнению с выборами 2012 года.
Так, явка в Камчатском крае и Чукотском автономном округе за первые два часа работы избирательных участков составила 13,42% и 28,06% соответственно, передает ТАСС.
В 2012 году к 10.00 на Камчатке проголосовало 9,59% избирателей, на Чукотке — 26,96%.
Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков отмечает, что рост явки стал «подтверждением эффективности организации рекламной кампании ЦИК по информированию избирателей».
По его словам, «первые результаты по явке на Востоке страны задают позитивный настрой на итоговый результат по всей стране».
Напомним, желающие проголосовать выстроились в очереди на Дальнем Востоке.
На пост президента претендуют действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), а также Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).
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