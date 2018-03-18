Явка на выборах показала рост

Первые часы голосования продемонстрировали рост интереса россиян к выборам

Данные по явке на выборах президента России свидетельствуют о росте интереса россиян к голосованию по сравнению с выборами 2012 года.

В 2012 году к 10.00 на Камчатке проголосовало 9,59% избирателей, на Чукотке — 26,96%.

По его словам, «первые результаты по явке на Востоке страны задают позитивный настрой на итоговый результат по всей стране».

Напомним, желающие проголосовать выстроились в очереди на Дальнем Востоке.